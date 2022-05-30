Боррель считает, что конфликт на Украине затянется
- AP
Он отметил, что, по его мнению, конфликт будет «долгим, агрессивность действий России возрастёт».
«Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию», — заявил Боррель в эфире радио France info. Его слова приводит ТАСС.
Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о подготовке шестого пакета санкций в отношении России, один из рассматриваемых вопросов в котором — нефтяное эмбарго.