Столтенберг допустил завершение украинского конфликта за столом переговоров
- AP
- © Olivier Matthys
«(Кризис. — RT)… скорее всего, закончится за столом переговоров», — заявил Столтенберг.
Он отметил, что альянс стремится обеспечить «максимально сильную позицию Украины» через военную и экономическую поддержку, а также посредством антироссийских санкций.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее усомнился в том, что «англосаксы позволят» Украине вернуться к дипломатическому процессу.
По информации, которая поступает России по нескольким каналам, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон.