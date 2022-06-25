Столтенберг допустил завершение украинского конфликта за столом переговоров

Конфликт на Украине, скорее всего, разрешится за столом переговоров. Об этом в интервью газете El País заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«(Кризис. — RT)… скорее всего, закончится за столом переговоров», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что альянс стремится обеспечить «максимально сильную позицию Украины» через военную и экономическую поддержку, а также посредством антироссийских санкций.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее усомнился в том, что «англосаксы позволят» Украине вернуться к дипломатическому процессу.

По информации, которая поступает России по нескольким каналам, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон.