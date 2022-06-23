Лавров усомнился, что англосаксы позволят Украине вернуться к дипломатическому процессу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил, что маловероятно, что англосаксы позволят Украине вернуться к дипломатическому процессу.

«Уже после начала специальной военной операции буквально через несколько дней украинская сторона предложила переговоры. Мы сразу согласились... Потом в конце марта в Стамбуле действительно положили на стол бумагу. Она была нами взята за основу. На её основе передали украинской стороне 15 апреля проект договора. Но сразу после Стамбула (знаем это наверняка) на них «цыкнули» американцы, англичане, потому что именно англосаксы сейчас верховодят в Киеве», — приводит его слова сайт российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, сейчас европейцы упрашивают Украину вернуться к диалогу, но англосаксы не разрешают этого сделать.

«Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс (о чём, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать), будем смотреть, какая ситуация сложилась «на земле». Там освобождённые районы. У большинства населения даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму», — подчеркнул Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирный план возможен после выполнения Киевом всех требований Москвы.

17 мая Лавров отметил, что украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон — такая информация поступает России по нескольким каналам.