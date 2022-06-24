Блинкен заявил, что США поддержат «любое возможное дипломатическое решение» по Украине

Короткая ссылка
США готовы поддержать любое возможное дипломатическое решение» украинского кризиса, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Вместе с этим он выразил мнение, что Россия якобы не показала заинтересованности в этом.
Блинкен заявил, что США поддержат «любое возможное дипломатическое решение» по Украине
  • AP
  • © Michael Sohn

«Мы готовы поддержать любое возможное дипломатическое решение (конфликта на Украине. — RT), однако считаем, что Россия не продемонстрировала какого-либо интереса к этому», — цитирует Блинкена РИА Новости. В настоящее время он находится с визитом в Германии, где 26-28 июня пройдёт саммит G7.

Он добавил, что Вашингтон «продолжит обсуждать стратегию дипломатического урегулирования данного конфликта с союзниками и партнёрами США». Параллельно с этим США продолжат укреплять обороноспособность украинской армии.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее усомнился в том, что «англосаксы позволят» Украине вернуться к дипломатическому процессу.

По информации, которая поступает России по нескольким каналам, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон.

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован в апреле на 75%

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить