США готовы поддержать любое возможное дипломатическое решение» украинского кризиса, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Вместе с этим он выразил мнение, что Россия якобы не показала заинтересованности в этом.

«Мы готовы поддержать любое возможное дипломатическое решение (конфликта на Украине. — RT), однако считаем, что Россия не продемонстрировала какого-либо интереса к этому», — цитирует Блинкена РИА Новости. В настоящее время он находится с визитом в Германии, где 26-28 июня пройдёт саммит G7.

Он добавил, что Вашингтон «продолжит обсуждать стратегию дипломатического урегулирования данного конфликта с союзниками и партнёрами США». Параллельно с этим США продолжат укреплять обороноспособность украинской армии.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее усомнился в том, что «англосаксы позволят» Украине вернуться к дипломатическому процессу.

По информации, которая поступает России по нескольким каналам, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон.

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован в апреле на 75%.