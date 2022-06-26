Трасс и Кулеба призвали игнорировать «пораженческие голоса» по поводу Украины

Главы МИД Британии и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба призвали игнорировать «пораженческие голоса», которые говорят о необходимости положить конец боевым действиям в Донбассе любой ценой.

«Чтобы добиться мира и защитить наш образ жизни, Украина и свободный мир должны оставаться сильными и едиными. Мы должны игнорировать пораженческие голоса, утверждающие, что люди начинают уставать, предлагающие продать Украину, чтобы поскорее положить конец неумолимому ужасу», — говорится в совместной колонке Кулебы и Трасс в газете The Telegraph.

По мнению двух министров, переговоры по ситуации вокруг украинского кризиса можно начинать только после успеха ВСУ, когда «украинский народ отбросит российские войска».

По мнению главы украинского МИД, время дипломатии для разрешения конфликта на Украине ещё не пришло.