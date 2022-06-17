Глава МИД Украины Кулеба: время дипломатии для разрешения конфликта ещё не пришло

Время дипломатии для разрешения конфликта на Украине ещё не пришло, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы ждём с нетерпением того дня, любая война заканчивается с дипломатией. Но этот момент ещё не настал», — написал он в материале для журнала Foreign Affairs.

По словам Кулебы, «путь России к столу переговоров» лежит исключительно через поражения на полях сражений.

Глава украинского МИД также заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву мирные инициативы с неприемлемыми условиями.

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер отметил, что усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки.

Так, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся вести переговоры с Россией.