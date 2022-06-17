Кулеба: Запад должен прекратить предлагать Украине мир на неприемлемых условиях

Запад должен прекратить предлагать Киеву мирные инициативы с неприемлемыми условиями и вместо этого помочь Украине победить, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Запад не должен предлагать мирные инициативы с неприемлемыми условиями, а вместо этого должен помочь Украине победить. Это означает не только предоставление Украине тяжёлого вооружения», — написал дипломат в материале для журнала Foreign Affairs.

По мнению Кулебы, западным странам необходимо усилить санкции против России. Он назвал критически важным, чтобы «Запад уничтожил российский экспорт» введением полного энергетического эмбарго и перекрыв России доступ к международному судоходству.

«Последний шаг может показаться трудновыполнимым, но на самом деле он вполне достижим», — добавил министр.

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер ранее заявил, что усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки.

Так, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся вести переговоры с Россией.