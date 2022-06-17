«Проявить самостоятельность Киеву не дадут»: почему Украина не стремится возобновлять переговоры с Россией

Украина отказывается вести диалог с РФ, несмотря на то что предыдущие договорённости были согласованы на 75%. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский. По его словам, обсуждения прервались после того, как российская группа передала украинской стороне проект договора. Мединский обратил особое внимание на то, что Киев взял паузу в переговорах после визита в республику руководителей Пентагона и Госдепа. Нежелание Киева продолжать диалог подтвердил и глава украинской делегации Давид Арахамия, объяснив это тем, что у страны сейчас «довольно слабая переговорная позиция». Эксперты полагают, что пауза в контактах между Москвой и Киевом связана с политической несамостоятельностью киевских властей. В то же время аналитики отмечают, что Западу, рассчитывающему ослабить Россию за счёт украинского конфликта, невыгодно быстрое разрешение ситуации.

На Украине не желают прежнего диалога с Россией, хотя стороны продолжают периодически созваниваться. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

«Мы созваниваемся периодически, но украинская сторона не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись», — сказал он ТАСС.

Представители Киева прервали диалог после 15 апреля, получив от российской делегации проект договора, опиравшийся на стамбульские предложения, которые были согласованы обеими сторонами, напомнил Мединский.

При этом проект договора, ставший результатом интенсивных переговоров, на тот момент «согласован был процентов на 75», уточнил он. Тем не менее прошло уже два месяца, а Киев так и не предоставил Москве официального ответа на этот документ, констатировал помощник президента РФ. Он также обратил внимание, что переговорный процесс прервался после того, как Украину посетили руководители Пентагона и Госдепартамента США.

«Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых в переговорах была взята пауза. Эта пауза, вне всякого сомнения, весьма трагична для народа Украины», — пояснил Мединский, добавив, что РФ по-прежнему открыта для переговоров.

Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский

© РИА Новости / Сергей Пятаков

Мнение, что Киев действует по указке западных партнёров, разделяет и глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью НТВ в тот же день он отметил, что России «непонятно, какой инструктаж получает Зеленский от своих хозяев в Вашингтоне, Лондоне», однако провал переговоров после Стамбула свидетельствует о нежелании Украины продолжать диалог.

«Слабая переговорная позиция»

Нежелание Киева возобновлять коммуникацию с Москвой подтвердил и глава украинской делегации Давид Арахамия, выступая 16 июня на круглом столе, организованном Германским фондом Маршалла Соединённых Штатов.

«На самом деле у нас довольно слабая переговорная позиция, и мы не хотим садиться за стол переговоров, если она сохраняется. Её необходимо каким-то образом изменить», — приводит его слова портал Axios.

При этом команды двух стран действительно продолжают поддерживать контакты, «один или два раза в неделю» проводя телефонные разговоры, заметил он. Тем не менее, по его словам, «обе стороны чётко осознают, что переговорам сейчас нет места». Он также заявил, что диалог был приостановлен якобы из-за событий в Буче и Мариуполе. После них, как утверждает Арахамия, украинская общественность негативно отреагировала на возможное продолжение диалога с РФ.

Между тем в США не скрывают, что проводят консультации с Киевом касательно формата потенциального урегулирования. Об этом, в частности, рассказал 16 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе онлайн-конференции по национальной безопасности CNAS 2022. По его словам, США стараются укрепить позиции Киева на переговорах и для этого продолжают снабжать его оружием и предоставлять разведданные.

Европейская усталость

Между тем, несмотря на нескончаемые поставки Киеву западных вооружений и заявления о его поддержке со стороны зарубежных партнёров, Европа начинает испытывать усталость от украинского конфликта, отмечают политологи. Так, об этом, в частности, свидетельствует опрос аналитического центра ECFR, который проводился с 28 апреля по 11 мая в девяти странах ЕС: Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Румынии, Испании и Швеции, а также в Великобритании. В нём приняли участие 8172 респондента.

Опрошенные разделились во мнении по поводу долгосрочного сценария развития украинской ситуации, разбившись на два основных лагеря: за «мир» и скорейшее прекращение военных действий, «даже если это означает, что Украине придётся идти на уступки» (35% опрошенных), и за «справедливость» (в этом лагере считают насущной задачей «наказать» Россию, «даже если этот путь ведёт к затягиванию конфликта и большим человеческим страданиям», — 22% респондентов). Ещё 20% опрошенных составили группу «неопределившихся», которые отказались выбирать между «миром» и «справедливостью», но поддерживают действия ЕС в ответ на спецоперацию РФ. Оставшиеся 23% аналитики центра обозначили как «прочих».

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Согласно опросу, два основных момента, которые сейчас беспокоят европейцев, — это рост расходов, в том числе на энергообеспечение, и угроза применения ядерного оружия. К тому же более половины респондентов (55%) уверены, что нынешний конфликт повлечёт за собой негативные последствия для ЕС.

«Исследование проливает свет на растущую пропасть между официальной позицией властей многих европейских стран и общественными настроениями в этих государствах», — констатировали социологи.

По их мнению, ключ к сохранению единства Европы по вопросу поддержки Украины в том, чтобы «преподнести конфликт как стремление защититься от российской агрессии, а не рассуждать в плоскости победы Украины и поражения России».

«Если ЕС окажется парализован из-за собственных противоречий, то эта война может ознаменовать собой то, что Европа навсегда останется на задворках мировой арены», — утверждают авторы исследования.

Усталость мировой общественности от событий на Украине признал и президент республики Владимир Зеленский. На встрече с журналистами 6 июня он заявил, что из-за этой усталости Киев склоняют к невыгодным для него договорённостям с Россией.

«Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы. Интересы опять-таки разные: как финансовые, так и политические», — цитирует Зеленского украинское издание «Страна».

При этом Украину 16 июня посетили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис, чтобы провести ряд встреч с руководством страны. В ходе визита французский и германский лидеры высказались в пользу предоставления статуса кандидата в члены ЕС для Украины, сообщают европейские СМИ.

Эксперты же, в свою очередь, допускают, что на переговорах в Киеве мог быть затронут вопрос и о возобновлении российско-украинского диалога.

«Не исключаю, что какие-то вопросы по мирным переговорам могли обсуждаться. К тому же, вероятно, европейские руководители прибыли ещё и для того, чтобы оценить свои вложенные средства в Украину и перспективы их возврата», — предположил в беседе с RT доктор политических наук Андрей Манойло.

Тем временем Эммануэль Макрон на пресс-конференции в украинской столице подчеркнул, что Франция и ФРГ не будут вести с Россией переговоры о перемирии на Украине вместо Киева.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая в тот же день в палате общин, заявила, что Запад должен поддерживать Украину на переговорах с Россией и не позволять, чтобы на Киев давили.

«Посредством «Большой семёрки» и НАТО мы делаем всё, что в наших силах, чтобы укрепить позиции Украины. Нам также нужно гарантировать участие наших друзей из Прибалтики и Польши», — сказала британский министр.

Под внешним управлением

Отсутствие стремления у Украины продолжать переговоры с Россией аналитики прежде всего связывают с несамостоятельностью киевских властей. По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Киев во всех значимых политических вопросах действует по инструкции США.

«С самого начала было понятно, что США допускают только один вариант разрешения ситуации — полный отказ РФ от своих требований. Поэтому проявить самостоятельность Киеву не дадут, а конфликт будут только разжигать. Ведь Вашингтону нужно измотать РФ, ослабить её, затормозить её развитие, не давать ей и дальше отстаивать свои интересы. И только после этого рассматривать какие-либо перспективы переговоров», — пояснил Брутер в беседе с RT.

Он также усомнился в том, что западные элиты станут принимать в расчёт усталость европейского сообщества от конфликта на Украине, поскольку это идёт вразрез со сложившейся политической конъюнктурой.

«Политическая элита живёт своей жизнью, которая сильно отличается от жизни простых людей. Пойти на какой-либо компромисс их может вынудить только угроза уж слишком больших потерь от украинского конфликта. Только тогда возможны какие-либо подвижки на дипломатическом треке», — рассуждает Брутер.

На фото — лидеры слева направо: премьер Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Румынии Клаус Йоханнис

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© Kay Nietfeld/dpa

По мнению Андрея Манойло, киевские власти понимают, что они могут существовать только при западной поддержке, поэтому будут делать всё, чтобы она не ослабла.

«Если пару месяцев назад Зеленский везде говорил о том, что украинская армия — аванпост борьбы с российской «агрессией», поэтому её надо снабжать оружием и деньгами, то теперь он начинает пугать Запад последствиями сдачи позиций России. Мол, если союзники не увеличат поставки оружия, то Украина не выдержит — и русские танки окажутся у Ла-Манша», — пояснил он.

Если переговоры между Москвой и Киевом и возобновятся, то проходить они будут под руководством США, уверен Манойло. Однако Россию такая ситуация не устроит, продолжает аналитик.