Мединский: Украина прервала переговоры с Россией после контактов с представителями США

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Украинская сторона прекратила переговорный процесс с Россией после визита в Киев руководителей Пентагона и Госдепартамента США, заявил помощник российского президента Владимир Мединский, глава делегации на переговорах с Украиной.
Мединский: Украина прервала переговоры с Россией после контактов с представителями США
  • AFP
  • © Sergei KHOLODILIN / BELTA

«Рассказываю правду о том, как прервался переговорный процесс. Он прервался по инициативе Украины. Он прервался на этапе наличия согласованного переговорными группами документа», — цитирует его Интерфакс.

По словам Мединского, переговорный процесс был прерван после того, как в Киев приехали представители американской администрации.

«Прервался после того, как Украину посетили в конце апреля руководители Пентагона и Государственного департамента США. Я так понимаю, что были проведены консультации, после которых в переговорах была взята пауза», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся вести переговоры с Россией.

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