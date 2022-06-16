Макрон заявил, что Франция и ФРГ не будут вместо Украины вести переговоры с Россией

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и ФРГ не намерены вместо Украины вести переговоры с Россией. Он отметил, что Киев сам должен будет вести переговоры.

По его словам, «когда наступит момент и завершится конфликт», Украина должна «сама определить модальности переговоров».

«Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией», — цитирует РИА Новости Макрона.

Он отметил, что Париж и Берлин намерены участвовать в переговорах в качестве гарантов безопасности. При этом Макрон заявил, что Франция и ФРГ «никогда не будут вести переговоры от лица Украины».

Ранее сообщалось, что Макрон принял решение поставить украинской армии ещё шесть самоходных 155-мм гаубиц Caesar.