Макрон заявил, что Франция и ФРГ не будут вместо Украины вести переговоры с Россией
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По его словам, «когда наступит момент и завершится конфликт», Украина должна «сама определить модальности переговоров».
«Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией», — цитирует РИА Новости Макрона.
Он отметил, что Париж и Берлин намерены участвовать в переговорах в качестве гарантов безопасности. При этом Макрон заявил, что Франция и ФРГ «никогда не будут вести переговоры от лица Украины».
Ранее сообщалось, что Макрон принял решение поставить украинской армии ещё шесть самоходных 155-мм гаубиц Caesar.