Глава МИД Британии Трасс: Запад должен поддержать Украину в переговорах с Россией

Запад должен поддержать Украину в переговорах с Россией. Об этом заявила глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс.

«Мы должны поддержать Украину в переговорах... На уровне G7 и НАТО мы делаем всё возможное, чтобы на руках у Украины были самые лучшие карты», — приводит её слова ТАСС.

Трасс также отметила необходимость обеспечить участие в переговорном процессе представителей стран Балтии и Польши.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией.

Помощник российского президента и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев прекратил переговорный процесс с Москвой после визита на Украину руководителей Пентагона и Госдепартамента США.

При этом Россия открыта к переговорам с украинской стороной, отметил он.