«Высокоточными ракетами воздушного базирования»: МО РФ сообщило об уничтожении двух американских РСЗО HIMARS в ДНР
- © Кадр: видео Министерства обороны РФ
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об атаках российских войск на военные объекты на территории Украины.
Так, в Харькове при ударе ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожены до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники. На восточной окраине Соледара подвергся уничтожению склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.
Кроме того, были поражены шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ, шесть складов с вооружением и боеприпасами, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27 районах.
При этом высокоточным оружием в районе Малотарановки ДНР ликвидированы две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним, а в Николаевской области — радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наёмников.
Как добавил официальный представитель МО РФ, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в ДНР, а также взвод реактивных систем залпового огня «Град» в Николаевской области.
Российский истребитель Су-35 в ходе воздушного боя сбил два вертолёта Ми-24 и один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины, ещё один вертолёт Ми-8 и 11 беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны. Также российские средства ПВО перехватили девять украинских баллистических ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов систем залпового огня.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах», — добавил он.
- © Министерство обороны РФ
Новый адрес посольства Великобритании в Москве
Новый адрес присвоен зданию посольства Великобритании в Москве, сообщила пресс-служба Департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы. Поясняется, что это связано с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.
«Новый адрес посольства Великобритании: город Москва, площадь Луганской Народной Республики, владение 1», — указывается в сообщении.
По словам руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, информация о присвоении нового адреса посольству Великобритании внесена в адресный реестр Москвы и Федеральную информационную адресную систему, также осуществлена привязка адресных контуров.
5 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании названия «площадь Луганской Народной Республики».
22 июня территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «площадь Донецкой Народной Республики».
В ДНР заявили об освобождении 241 населённого пункта
Группировка Вооружённых сил Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ освободила 241 населённый пункт, в том числе посёлок Спорное, сообщается в дневной сводке штаба территориальной обороны ДНР.
При этом украинские вооружённые формирования обстреляли районы 11 населённых пунктов ДНР, применяя реактивные системы залпового огня «Град», 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномёты.
«В результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и ещё 14 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.
Также были повреждены 25 домостроений и 16 объектов гражданской инфраструктуры.