Территория в районе посольства США в Москве получила название площади ДНР
- АГН «Москва»
Об этом говорится на сайте мэра Москвы.
«Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1—9», — уточняется в сообщении.
Раньше посольство США находилось в Большом Девятинском переулке. Старые адреса объектов аннулировали.
По поводу названия жители Москвы высказались в проекте «Активный гражданин». За вариант-победитель проголосовали около 45% из 278 684 участников.
Далее по популярности шло название «площадь Защитников Донбасса» (31,5%).
У варианта «площадь Героя России Владимира Жоги» 8,33% голосов.
Ещё 15,44% горожан доверили решение специалистам.