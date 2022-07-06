Россия направила ноту в ОЗХО из-за планируемых Киевом провокаций на Славянской ТЭС
- РИА Новости
Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире «России 24».
«Мы направили уже соответствующую ноту в технический секретариат [ОЗХО], сообщили о готовящихся планах провокаций в Николаевке», — цитирует его ТАСС.
Также Шульгин рассказал, что российская сторона проинформировала ОЗХО, что «украинские националисты собираются организовать провокацию и в других местах», в том числе Николаеве и Харькове.
Он добавил, что в общей сложности направлено более 20 нот.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские боевики готовят провокацию с хлором в ДНР с целью обвинить российские войска в неизбирательных ударах по химически опасным объектам.