В Минобороны заявили о подготовке украинскими боевиками провокации с хлором в ДНР

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Украинские боевики готовят провокацию с хлором с ДНР с целью обвинить российские войска в неизбирательных ударах по химически опасным объектам. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны заявили о подготовке украинскими боевиками провокации с хлором в ДНР
  • РИА Новости

«По имеющейся достоверной информации, в Николаевке Донецкой Народной Республики боевики националистических формирований осуществляют подготовку провокации с применением отравляющих веществ», — заявил он.

Мизинцев добавил, что украинские боевики заминировали ёмкости с хлором на насосно-фильтрационной станции Славянской ТЭС.

В Минобороны предупредили страны Запада, что украинская сторона планирует обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по химически опасным объектам.

Ранее стало известно, что украинская сторона готовит провокацию с кассетными боеприпасами в Одессе для обвинения российских войск в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры.

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