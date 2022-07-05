В Минобороны заявили о подготовке украинскими боевиками провокации с хлором в ДНР

Украинские боевики готовят провокацию с хлором с ДНР с целью обвинить российские войска в неизбирательных ударах по химически опасным объектам. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в Николаевке Донецкой Народной Республики боевики националистических формирований осуществляют подготовку провокации с применением отравляющих веществ», — заявил он.

Мизинцев добавил, что украинские боевики заминировали ёмкости с хлором на насосно-фильтрационной станции Славянской ТЭС.

В Минобороны предупредили страны Запада, что украинская сторона планирует обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по химически опасным объектам.

Ранее стало известно, что украинская сторона готовит провокацию с кассетными боеприпасами в Одессе для обвинения российских войск в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры.