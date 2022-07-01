В МО России предупредили о готовящейся провокации ВСУ в Одессе

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Украинская сторона готовит провокацию с кассетными боеприпасами в Одессе для обвинения российских войск в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры, заявили в Минобороны России.
В МО России предупредили о готовящейся провокации ВСУ в Одессе
  • globallookpress.com

В ведомстве отметили, что в город уже доставили до 20 представителей иностранных СМИ и сотрудников ЮНИСЕФ.

«По замыслу военной администрации Одесской области... по местам дислокации украинских вооружённых формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена массовка (до 30 человек) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

Для каждого участника постановки предусмотрено вознаграждение в размере $500 с авансом в $100.

Российская сторона заранее предупреждает мировое сообщество, что этот и другие подобные фейки о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ. 

Ранее украинские военные подорвали хранилище зерна в Зеленодольске Днепропетровской области с целью обвинить Вооружённые силы России в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре. 

Отмечается, что украинские и западные СМИ распространили сфабрикованные материалы о подрыве.

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