ВСУ взорвали хранилище в Зеленодольске с целью обвинить ВС России в неизбирательных ударах
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«В Зеленодольске Днепропетровской области... ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооружённых Сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов», — говорится в заявлении.
В штабе добавили, что украинская сторона заранее вывезла из хранилища все запасы зерновых, после чего объект взорвали.
Отмечается, что украинские и западные СМИ распространили сфабрикованные материалы о подрыве.
Ранее в Минобороны России заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в Одесской области для последующего обвинения российских военных в применении химического оружия против мирного населения.