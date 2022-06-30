ВСУ взорвали хранилище в Зеленодольске с целью обвинить ВС России в неизбирательных ударах

Украинские военные подорвали хранилище зерна в Зеленодольске Днепропетровской области с целью обвинить Вооружённые силы России в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию

«В Зеленодольске Днепропетровской области... ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооружённых Сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов», — говорится в заявлении.

В штабе добавили, что украинская сторона заранее вывезла из хранилища все запасы зерновых, после чего объект взорвали.

Отмечается, что украинские и западные СМИ распространили сфабрикованные материалы о подрыве.

Ранее в Минобороны России заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в Одесской области для последующего обвинения российских военных в применении химического оружия против мирного населения.