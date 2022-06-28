МО: СБУ готовит провокацию для обвинения России в применении химического оружия

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Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию в Одесской области для последующего обвинения российских военных в применении химического оружия против мирного населения.
МО: СБУ готовит провокацию для обвинения России в применении химического оружия
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Спецслужбами киевского режима осуществляется подготовка провокации для обвинения Вооружённых сил России в якобы применении химического оружия против мирного населения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для этого в санаторий «Приморский» Министерства здравоохранения Украины в Одесской области 18 июня прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приёма, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химикатами.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные намереваются подорвать дамбу водохранилища в Курахове (ДНР) и обвинить в этом российские ВС.

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