Украинские военные намереваются подорвать дамбу водохранилища в Курахове (ДНР) и обвинить в этом российские ВС, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в городе Курахове Донецкой Народной Республики украинские вооружённые формирования в ближайшие дни планируют осуществить подрыв ранее заминированной ими дамбы водохранилища», — сказал Мизинцев на брифинге.

По его словам, в результате этой акции могут быть затоплены населённые пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка.

Ранее сообщалось о прибытии в Одессу двух репортёров CNN в сопровождении десяти военнослужащих нацбатальона «Азов».

Предполагается, что там они планируют снять постановочные теракты на гражданских объектах, чтобы затем обвинить армию России в применении запрещённых методов ведения военных действий.