В МО России заявили о подготовке провокации ВСУ с подрывом дамбы в Курахове
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«По имеющейся достоверной информации, в городе Курахове Донецкой Народной Республики украинские вооружённые формирования в ближайшие дни планируют осуществить подрыв ранее заминированной ими дамбы водохранилища», — сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, в результате этой акции могут быть затоплены населённые пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка.
Ранее сообщалось о прибытии в Одессу двух репортёров CNN в сопровождении десяти военнослужащих нацбатальона «Азов».
Предполагается, что там они планируют снять постановочные теракты на гражданских объектах, чтобы затем обвинить армию России в применении запрещённых методов ведения военных действий.