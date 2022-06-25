В МО России заявили о подготовке провокации ВСУ с подрывом дамбы в Курахове

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Украинские военные намереваются подорвать дамбу водохранилища в Курахове (ДНР) и обвинить в этом российские ВС, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В МО России заявили о подготовке провокации ВСУ с подрывом дамбы в Курахове
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По имеющейся достоверной информации, в городе Курахове Донецкой Народной Республики украинские вооружённые формирования в ближайшие дни планируют осуществить подрыв ранее заминированной ими дамбы водохранилища», — сказал Мизинцев на брифинге.

По его словам, в результате этой акции могут быть затоплены населённые пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка.

Ранее сообщалось о прибытии в Одессу двух репортёров CNN в сопровождении десяти военнослужащих нацбатальона «Азов».

Предполагается, что там они планируют снять постановочные теракты на гражданских объектах, чтобы затем обвинить армию России в применении запрещённых методов ведения военных действий. 

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