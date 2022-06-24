В Минобороны России сообщили о готовящейся в Одессе провокации Киева
- РИА Новости
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что в случае удара российских войск Киев заявит о разрушении погребений и возникновении биологической опасности.
«Для этого на территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, ул. Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства», — говорится в тексте заявления.
В Минобороны России подчеркнули, что эти факты являются очередным свидетельством безразличного отношения украинских властей к судьбам мирных жителей.
Ранее сообщалось о прибытии в Одессу двух репортёров CNN в сопровождении десяти военнослужащих нацбатальона «Азов».
Предполагается, что там они планируют снять постановочные теракты на гражданских объектах, чтобы затем обвинить армию России в применении запрещённых методов ведения военных действий.