Минобороны России: репортёры CNN планируют снять постановочные теракты в Одессе

В Одессу прибыли два репортёра CNN в сопровождении десяти военнослужащих нацбатальона «Азов», там они планируют снять постановочные теракты на гражданских объектах, чтобы затем обвинить армию России в применении запрещённых методов ведения военных действий. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

«В Одессу прибыли два репортёра новостного канала CNN в сопровождении десяти военнослужащих националистического батальона «Азов». Запланирована видеосъёмка подготовленных террористических актов на гражданских объектах», — отметили в штабе.

В Минобороны предупредили «так называемый цивилизованный Запад», что подобные провокации со стороны украинских властей о «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется распространить через западные СМИ и в интернете.

Также в штабе сообщили, что украинские националисты планируют взорвать Первую детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в этом российскую армию.