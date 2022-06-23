Минобороны России: репортёры CNN планируют снять постановочные теракты в Одессе

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В Одессу прибыли два репортёра CNN в сопровождении десяти военнослужащих нацбатальона «Азов», там они планируют снять постановочные теракты на гражданских объектах, чтобы затем обвинить армию России в применении запрещённых методов ведения военных действий. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.
Минобороны России: репортёры CNN планируют снять постановочные теракты в Одессе
  • РИА Новости

«В Одессу прибыли два репортёра новостного канала CNN в сопровождении десяти военнослужащих националистического батальона «Азов». Запланирована видеосъёмка подготовленных террористических актов на гражданских объектах», — отметили в штабе.

В Минобороны предупредили «так называемый цивилизованный Запад», что подобные провокации со стороны украинских властей о «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется распространить через западные СМИ и в интернете.

Также в штабе сообщили, что украинские националисты планируют взорвать Первую детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в этом российскую армию.

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