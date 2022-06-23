Минобороны России: украинские националисты планируют взорвать больницу в Харькове

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты планируют взорвать Первую детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в этом российскую армию.
Минобороны России: украинские националисты планируют взорвать больницу в Харькове
  • РИА Новости

По его словам, специалистами 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовятся очередные циничные провокации с гибелью мирного населения для обвинения российских вооружённых сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

«В Первую детскую городскую больницу Харькова (улица Клочковская) боевики националистического батальона «Кракен» и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города», — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

Он также добавил, что для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов в город уже прибыли иностранные журналисты.

Ранее в Минобороны России рассказали, что украинские военные используют объекты медицинской инфраструктуры Одессы, а также населённых пунктов Донецкой Народной Республики в военных целях.

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