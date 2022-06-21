МО: ВСУ размещают вооружение в медицинских учреждениях Одессы, Авдеевки и Славянска
- AP
- © Oleksandr Ratushniak
Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
В частности, на территории одной из городских поликлиник Одессы были дислоцированы подразделения территориальной обороны и размещены артиллерия и РСЗО.
«При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», — отметили в Минобороны.
На территории городской больницы Авдеевки военные ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а также заминировали подходы к зданию.
Кроме того, в Славянске на территории психоневрологического интерната и санитарно-эпидемиологической станции украинские военные оборудовали казармы, где разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.
Ранее стало известно, что украинские военнослужащие разместили тяжёлое вооружение на территории школ и детского сада в Запорожской области.
ВСУ также разместили опорные пункты, тяжёлое вооружение и технику в школах Одессы, Торецка и Никополя.