МО: ВСУ размещают вооружение в медицинских учреждениях Одессы, Авдеевки и Славянска

Короткая ссылка
Украинские военные используют объекты медицинской инфраструктуры Одессы, а также населённых пунктов Донецкой Народной Республики в военных целях.
МО: ВСУ размещают вооружение в медицинских учреждениях Одессы, Авдеевки и Славянска
  • AP
  • © Oleksandr Ratushniak

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В частности, на территории одной из городских поликлиник Одессы были дислоцированы подразделения территориальной обороны и размещены артиллерия и РСЗО.

«При этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения», — отметили в Минобороны.

На территории городской больницы Авдеевки военные ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а также заминировали подходы к зданию.

Кроме того, в Славянске на территории психоневрологического интерната и санитарно-эпидемиологической станции украинские военные оборудовали казармы, где разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие разместили тяжёлое вооружение на территории школ и детского сада в Запорожской области.

ВСУ также разместили опорные пункты, тяжёлое вооружение и технику в школах Одессы, Торецка и Никополя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить