Украинские военные разместили тяжёлое вооружение на территории школ и детского сада в Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Запорожье на территориях школы №12 (просп. Моторостроителей), школы-интерната №2 (ул. Игоря Сикорского) и детского сада №81 (ул. Казачья) дислоцированы подразделения украинских вооружённых формирований, размещены тяжёлое вооружение и военная техника», — заявил он на брифинге.

Также сообщается, что Вооружённые силы Украины развернули в Харьковской области артиллерийскую батарею для обстрелов Харькова с целью обвинения России.