В Минобороны России заявили, что ВСУ разместили тяжёлое вооружение в школах Запорожья
- РИА Новости
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Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Запорожье на территориях школы №12 (просп. Моторостроителей), школы-интерната №2 (ул. Игоря Сикорского) и детского сада №81 (ул. Казачья) дислоцированы подразделения украинских вооружённых формирований, размещены тяжёлое вооружение и военная техника», — заявил он на брифинге.
Также сообщается, что Вооружённые силы Украины развернули в Харьковской области артиллерийскую батарею для обстрелов Харькова с целью обвинения России.