В Минобороны России заявили, что ВСУ разместили тяжёлое вооружение в школах Запорожья

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Украинские военные разместили тяжёлое вооружение на территории школ и детского сада в Запорожской области.
В Минобороны России заявили, что ВСУ разместили тяжёлое вооружение в школах Запорожья
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Запорожье на территориях школы №12 (просп. Моторостроителей), школы-интерната №2 (ул. Игоря Сикорского) и детского сада №81 (ул. Казачья) дислоцированы подразделения украинских вооружённых формирований, размещены тяжёлое вооружение и военная техника», — заявил он на брифинге.

Также сообщается, что Вооружённые силы Украины развернули в Харьковской области артиллерийскую батарею для обстрелов Харькова с целью обвинения России.

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