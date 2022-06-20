Минобороны: ВСУ развернули под Харьковом артбатарею для обстрелов города

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска развернули в Харьковской области артиллерийскую батарею для обстрелов Харькова с целью обвинения России.

Он отметил, что украинская сторона в Харьковской области организовала очередную провокацию в отношении местного населения для того, чтобы обвинить российские подразделения в якобы «неизбирательных ударах по мирным жителям», а также для того, чтобы создать условия для выселения жителей из квартир и разместить огневые позиции в пустующих помещениях.

По его словам, с этой целью украинские подразделения развернули в Харьковской области артиллерийскую батарею, которая периодически обстреливает жилые кварталы Харькова.

Он рассказал, что по указанию Киева планируется задействовать сотрудников украинских и зарубежных СМИ для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими». Мизинцев добавил, что эти материалы будут широко распространены западными информационными агентствами.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате «обстрелов Вооружёнными силами России» частных домах и об «оставшихся без крова местных жителях».

Также Минобороны сообщило, что киевский режим организовал инсценировку в Одессе: там провели постановочную съёмку результатов удара по медицинскому учреждению, якобы нанесённого армией России.

В качестве актёров в ней участвовали около десяти человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови.