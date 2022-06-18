МО России: украинские спецслужбы снимают в Николаеве постановку об «обстреле домов»

В Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате «обстрелов Вооружёнными силами России» частных домах и об «оставшихся без крова местных жителях», сообщили в Минобороны. Там отметили, что в постановочных видеосъёмках задействованы более 40 актёров, им выплачено денежное вознаграждение.

«В постановочных видеосъёмках задействовано более 40 актёров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере $25. В дальнейшем отснятые постановочные материалы планируется распространить в украинских и западных СМИ с обвинением российских вооружённых сил в неизбирательных ударах по гражданским объектам», — заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.

Там напомнили, что подобные фейки, «культивируемые украинской «фабрикой лжи» по заказу западных кураторов», не содержат достоверной информации.

«Вооружённые силы Российской Федерации исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — отметили в штабе.

Ранее Минобороны сообщило, что киевский режим организовал инсценировку в Одессе: там провели постановочную съёмку результатов удара по медицинскому учреждению, якобы нанесённого армией России.

В качестве актёров в ней участвовали около десяти человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови.