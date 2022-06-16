Минобороны России: ВСУ провели постановочную съёмку «удара по медучреждению» в Одессе

Киевский режим организовал инсценировку в Одессе: там провели постановочную съёмку результатов удара по медицинскому учреждению, якобы нанесённого армией России, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«11 июня в Одессе специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съёмка результатов удара по медицинскому учреждению (ул. Старопортофранковская, д. 46А), якобы нанесённого российскими вооружёнными силами», — сказал он.

В качестве актёров в ней участвовали около десяти человек, в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови, добавил Мизинцев.

«Район подготовки провокации был заранее оцеплен сотрудниками полиции и Службы безопасности Украины для недопущения гражданских лиц и возможности ведения ими съёмки на мобильные телефоны», — подчеркнули в центре управления обороной.

Как отмечали в Минобороны России, на Украине в настоящее время работает сеть иностранных специалистов, которые подготавливают антироссийские провокации.