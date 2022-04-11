Минобороны России: на Украине работает сеть специалистов по подготовке провокаций

В Минобороны России заявили, что на Украине в настоящее время работает сеть иностранных специалистов, которые подготавливают антироссийские провокации.

«На территории Украины в настоящее время действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством «грязных постановок», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.

В Минобороны добавили, что Киев ищет любые поводы «для обвинения России в геноциде украинцев».

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские власти под руководством Великобритании готовят провокации в Сумской области для обвинения ВС России в якобы жестоком обращении с населением Украины.