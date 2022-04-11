В Минобороны сообщили о подготовке Киевом провокаций в Сумской области

Киев под руководством Великобритании готовит провокации в Сумской области для обвинения ВС России в якобы жестоком обращении с населением Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооружённых сил России в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области», — сказал Мизинцев.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что украинский режим при поддержке западных спецслужб продолжит провокации против России.

9 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.

6 апреля в российском Минобороны сообщили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области.