В Минобороны сообщили о подготовке Киевом провокаций в Сумской области

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Киев под руководством Великобритании готовит провокации в Сумской области для обвинения ВС России в якобы жестоком обращении с населением Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны сообщили о подготовке Киевом провокаций в Сумской области
  • РИА Новости

«Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооружённых сил России в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области», — сказал Мизинцев.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что украинский режим при поддержке западных спецслужб продолжит провокации против России.

9 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.

6 апреля в российском Минобороны сообщили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области. 

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