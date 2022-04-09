Минобороны: Киев готовит провокацию против России в Ирпене

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины намерены перевезти из морга при городской больнице в подвал одного из зданий на восточной окраине города тела местных жителей, погибших от обстрелов артиллерии ВСУ.

«Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России», — сказал Конашенков.

Он отметил, что в этой провокации будут использоваться тела убитых под пытками пленных российских военных. По мнению СБУ, это будет являться «бесспорным доказательством».

«Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ», — добавил генерал.

Ранее в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли вокзал в Краматорске, чтобы ценой жизни своих граждан обвинить в этом ВС России.

6 апреля в российском Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области.