В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские военные обстреляли вокзал в Краматорске, чтобы ценой жизни своих граждан обвинить в этом ВС России.

«Цель этой кровавой акции — ценой жизни собственного народа обвинить Вооружённые силы Российской Федерации... создав «нужную картинку» для мировой общественности», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительстве.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию Вооружённых сил Украины в Краматорске.

8 апреля представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что при ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску, 30 человек погибли и около 100 пострадали.

В Министерстве обороны России заявили, что тактические ракеты «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими войсками.

В ведомстве установили, что удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья.