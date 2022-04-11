Лавров заявил, что на Украине продолжатся провокации против России

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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что украинский режим при поддержке западных спецслужб продолжит провокации против России.
Лавров заявил, что на Украине продолжатся провокации против России
  • РИА Новости

Лавров напомнил, что Минобороны России на днях предъявляло разведданные, раскрывающие планы украинского режима при прямой поддержке западных спецслужб устраивать новые провокации, в том числе с использованием химических веществ и инсценировкой «массовых казней, массовых захоронений»

«Провокации будут, нам надо на эти провокации отвечать... фактами», — сказал он. 

По его словам, главный аргумент российской стороны — «то, что происходит на земле».

9 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.

6 апреля в российском Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области. 

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