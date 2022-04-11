Лавров заявил, что на Украине продолжатся провокации против России
- РИА Новости
Лавров напомнил, что Минобороны России на днях предъявляло разведданные, раскрывающие планы украинского режима при прямой поддержке западных спецслужб устраивать новые провокации, в том числе с использованием химических веществ и инсценировкой «массовых казней, массовых захоронений»
«Провокации будут, нам надо на эти провокации отвечать... фактами», — сказал он.
По его словам, главный аргумент российской стороны — «то, что происходит на земле».
9 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.
6 апреля в российском Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области.