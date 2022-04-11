Лавров заявил, что на Украине продолжатся провокации против России

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что украинский режим при поддержке западных спецслужб продолжит провокации против России.

Лавров напомнил, что Минобороны России на днях предъявляло разведданные, раскрывающие планы украинского режима при прямой поддержке западных спецслужб устраивать новые провокации, в том числе с использованием химических веществ и инсценировкой «массовых казней, массовых захоронений»

«Провокации будут, нам надо на эти провокации отвечать... фактами», — сказал он.

По его словам, главный аргумент российской стороны — «то, что происходит на земле».

9 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.

6 апреля в российском Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области.