Минобороны России: ВСУ разместили военную технику у школ Одессы, Торецка и Никополя

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Украинские военные разместили опорные пункты, тяжёлое вооружение и технику в школах Одессы, Торецка и Никополя, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: ВСУ разместили военную технику у школ Одессы, Торецка и Никополя
  • AP

«В Одессе украинские боевики в школе №113 на улице Черноморского Казачества оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжёлое вооружение и технику», — сказал он.

По словам Мизинцева, в Никополе в одной из школ дислоцированы подразделения ВСУ, а в Торецке в ДНР на территориях электростанции, школы-интерната, станции юных техников и двух школ националисты оборудовали казармы и огневые позиции.

Кроме того, Мизинцев информировал, что в Краматорске на территории детского сада №93 ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а подходы к зданию заминированы. 

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в Харьковской и Сумской областях Украины, а также в населённых пунктах ДНР.

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