Минобороны: украинские военные устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке

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Украинские военные взорвали школу в Авдеевке для обвинения российских военных в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры.
Минобороны: украинские военные устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке
  • РИА Новости

«В Авдеевке Донецкой Народной Республики специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооружённых сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что националисты взорвали здание общеобразовательной школы и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ.

В ведомстве предупредили о намерении киевских властей «по отработанному сценарию» обвинить российских военнослужащих в неизбирательных ударах.

Ранее в Минобороны России рассказали, что украинские военные используют объекты медицинской инфраструктуры Одессы, а также населённых пунктов Донецкой Народной Республики в военных целях.

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