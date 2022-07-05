Собянин присвоил территории у посольства Великобритании в Москве название «площадь ЛНР»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании названия «площадь ЛНР».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование «площадь Луганской Народной Республики». Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщили в пресс-службе.

Ранее жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы назвать территорию возле посольства Великобритании в российской столице в честь Луганской Народной Республики.

В голосовании участвовали 109 603 человека, из них 56,85% отдали голоса за указанный вариант названия.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал данное решение.