В Госдуме оценили решение назвать территорию возле посольства Британии в Москве в честь ЛНР
- РИА Новости
Депутат подчеркнул, что такое решение говорит о «консолидированности российского общества».
Помимо этого, Шхагошев допустил, что сотрудники британского посольства могут поступить так же, как представители посольства США в Москве, которые убрали адрес со своего сайта после переименования территории возле дипмиссии в площадь Донецкой Народной Республики.
«Но самое главное, что эта площадь существует, название есть, а Москва — огромнейший город, где очень много в том числе иностранцев, они будут это видеть», — пояснил он.
Кроме того, собеседник RT назвал символичным появление новости о результатах голосования в день, когда глава Минобороны Сергей Шойгу представил президенту страны Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики.
Ранее жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы назвать территорию возле посольства Великобритании в российской столице в честь Луганской Народной Республики.
В голосовании участвовали 109 603 человека, из них 56,85% отдали голоса за указанный вариант названия.
22 июня территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «площадь Донецкой Народной Республики».