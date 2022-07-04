В Госдуме оценили решение назвать территорию возле посольства Британии в Москве в честь ЛНР

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT оценил результаты голосования, согласно которым территорию возле посольства Великобритании в российской столице решено назвать в честь Луганской Народной Республики.
В Госдуме оценили решение назвать территорию возле посольства Британии в Москве в честь ЛНР
  • РИА Новости

Депутат подчеркнул, что такое решение говорит о «консолидированности российского общества».

Помимо этого, Шхагошев допустил, что сотрудники британского посольства могут поступить так же, как представители посольства США в Москве, которые убрали адрес со своего сайта после переименования территории возле дипмиссии в площадь Донецкой Народной Республики.

«Но самое главное, что эта площадь существует, название есть, а Москва — огромнейший город, где очень много в том числе иностранцев, они будут это видеть», — пояснил он.

Кроме того, собеседник RT назвал символичным появление новости о результатах голосования в день, когда глава Минобороны Сергей Шойгу представил президенту страны Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики. 

Ранее жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы назвать территорию возле посольства Великобритании в российской столице в честь Луганской Народной Республики.

В голосовании участвовали 109 603 человека, из них 56,85% отдали голоса за указанный вариант названия. 

22 июня территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «площадь Донецкой Народной Республики».

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