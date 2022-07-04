Территорию возле посольства Британии в Москве решили назвать в честь ЛНР
- AP
Об этом говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.
«Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат», — отмечается, что в сообщении.
В голосовании участвовали 109 603 человека, из них 56,85% отдали голоса за указанный вариант.
Ранее территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «площадь Донецкой Народной Республики».