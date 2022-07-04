Территорию возле посольства Британии в Москве решили назвать в честь ЛНР

Жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы назвать территорию возле посольства Великобритании в российской столице в честь Луганской Народной Республики.

Об этом говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

«Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат», — отмечается, что в сообщении.

В голосовании участвовали 109 603 человека, из них 56,85% отдали голоса за указанный вариант.

Ранее территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «площадь Донецкой Народной Республики».