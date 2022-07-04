В Совфеде поддержали решение назвать территорию возле посольства Британии в честь ЛНР
- РИА Новости
По мнению сенатора, подобные результаты голосования свидетельствуют об «объективном и адекватном» отношении к происходящему на Украине и в Европе.
«Это знак солидарности России и москвичей с Луганской народной республикой», — подчеркнул Цеков.
Ранее жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы назвать территорию возле посольства Великобритании в российской столице в честь Луганской Народной Республики.
В голосовании участвовали 109 603 человека. За указанный вариант отдали свои голоса 56,85% участников.
22 июня территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «площадь Донецкой Народной Республики».