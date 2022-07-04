В Совфеде поддержали решение назвать территорию возле посольства Британии в честь ЛНР

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT результаты голосования, согласно которым территорию возле посольства Великобритании в российской столице решено назвать в честь Луганской Народной Республики.
В Совфеде поддержали решение назвать территорию возле посольства Британии в честь ЛНР
  • РИА Новости

По мнению сенатора, подобные результаты голосования свидетельствуют об «объективном и адекватном» отношении к происходящему на Украине и в Европе.

«Это знак солидарности России и москвичей с Луганской народной республикой», — подчеркнул Цеков. 

Ранее жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы назвать территорию возле посольства Великобритании в российской столице в честь Луганской Народной Республики.

В голосовании участвовали 109 603 человека. За указанный вариант отдали свои голоса 56,85% участников. 

22 июня территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «площадь Донецкой Народной Республики».

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