В Совфеде поддержали решение назвать территорию возле посольства Британии в честь ЛНР

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT результаты голосования, согласно которым территорию возле посольства Великобритании в российской столице решено назвать в честь Луганской Народной Республики.

По мнению сенатора, подобные результаты голосования свидетельствуют об «объективном и адекватном» отношении к происходящему на Украине и в Европе.

«Это знак солидарности России и москвичей с Луганской народной республикой», — подчеркнул Цеков.

Ранее жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы назвать территорию возле посольства Великобритании в российской столице в честь Луганской Народной Республики.

В голосовании участвовали 109 603 человека. За указанный вариант отдали свои голоса 56,85% участников.

22 июня территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «площадь Донецкой Народной Республики».