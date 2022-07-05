Планы на дотации: как в Киеве рассчитывают получать финансовую помощь после вступления в ЕС

Украина после своего вступления в ЕС будет запрашивать у Брюсселя дотации, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, в этом вопросе Киев намерен ориентироваться на Варшаву, которая научилась добиваться инвестиций от Евросоюза. Министр также подчеркнул, что Украина рассчитывает добиться реформирования ЕС: чтобы оно было проведено с учётом её интересов. При этом он признал, что получение нынешнего статуса кандидата далось Киеву нелегко, так как пришлось приложить значительные усилия, чтобы убедить всех европолитиков в необходимости этого шага. Между тем эксперты считают, что украинские власти слишком торопятся определять, какую роль их страна будет играть в Евросоюзе, так как полученный Украиной статус не гарантирует вхождения в содружество.

Украина после вступления в Евросоюз намерена запрашивать у Брюсселя крупные дотации. Об этом в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, в своих действиях Киев будет ориентироваться на опыт Варшавы.

«Польша научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали ещё больше. И это то, чему нам на Украине нужно учиться на местном уровне, потому что деньги должны идти именно туда», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Европейская комиссия (ЕК) уже начинает выстраивать своё взаимодействие с Украиной как с будущим членом ЕС и размышлять, какое влияние будет оказывать республика на европейскую политику.

«Нужно уже отказываться от термина «европейская интеграция», необходимо переходить к термину «получение Украиной членства в Европейском союзе», — добавил Кулеба.

При этом, отметил он, руководство Украины заинтересовано не только в инвестициях, но в перспективе изменения баланса сил. В частности, этому могло бы поспособствовать сотрудничество Украины и Польши, считает Кулеба. В связи с этим, уверен он, Евросоюзу необходимо реформирование, которое должно быть проведено с учётом интересов Киева.

«Однозначно будет реформа Европейского союза, будут изменены процедуры, балансы. И очень важно, что эта реформа, которая сейчас лишь разворачивается, будет происходить с учётом будущего членства Украины… Мы как МИД, должны делать так, чтобы вступление Украины в ЕС состоялось на максимально выгодных условиях», — заявил министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

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Вместе с тем Кулеба признал, что статус кандидата дался Украине нелегко. По его словам, Киеву пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить всех членов Евросоюза в необходимости этого шага.

«Нужно было прийти и сказать европейскому политику, который, в принципе, привык жить планово десятилетиями: «Смотрите, у вас 30 лет была одна позиция, но, сорри, у нас с вами есть месяц на то, чтобы вы полностью всё изменили, признали, что всё, что вы говорили и делали до этого, было неправильно», — заявил глава украинского МИД.

По его словам, в этот короткий промежуток времени обсуждения нужно было «втиснуть психологическую трансформацию лидеров, европейских политиков для того, чтобы они изменили своё мнение ровно на 180 градусов».

Опасения Европы

Между тем, Еврокомиссия в весеннем отчёте ухудшила прогноз роста реального ВВП еврозоны на 2022 год до 2,7%, тогда как в зимнем докладе ЕК прогнозировал рост экономики валютного блока на 4%.

О замедлении роста экономики ЕС в конце мая заявил в интервью газете La Stampa и замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, из-за конфликта на Украине ЕС оказался «в беспрецедентной ситуации».

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«Согласно нашим прогнозам, рост продолжится в этом году, а также в следующем, но мы столкнулись с фактом, который создаёт огромную неопределённость, с сильными рисками снижения», — приводит слова чиновника ТАСС.

В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара Йоханнеса Хана утверждает, что из-за украинского конфликта казна ЕС стремительно пустеет, в связи с чем Брюсселю придётся пересмотреть свой семилетний бюджет раньше, чем планировалось.

Помимо этого, в самом ЕС опасаются изменения баланса сил из-за вхождения Украины в состав содружества. Как сообщила 2 июля газета Telegraph со ссылкой на источники, канцлер ФРГ Олаф Шольц даже призвал пересмотреть основополагающие договоры ЕС, чтобы присоединение Украины не нанесло ущерба интересам Германии.

«Господин Шольц хочет, чтобы система голосования была перестроена таким образом, чтобы не допустить формирования силовых блоков стран ЕС с целью обеспечить себе дополнительное финансирование со стороны их богатых западных союзников», — утверждает издание.

Лидера стран ЕС на саммите содружества в Брюсселе 23 июня

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Условия и требования

Напомним, что Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза 23 июня. О решении было объявлено на саммите глав государств и правительств содружества. При этом страна получила не только статус, но и «домашнюю работу», как выразилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На пути к членству Киеву предстоит осуществить судебные реформы, добиться успехов в борьбе с коррупцией и провести деолигархизацию экономики.

При этом, как отмечают эксперты, получение статуса кандидата и запуск переговоров об условиях присоединения к ЕС не гарантируют Украине скорое вступление в содружество из-за нового порядка проведения обсуждений. Так, в начале 2020 года ЕС внёс коррективы в этот процесс, постановив, что он может быть остановлен, перезапущен или вовсе прекращён в случае неудовлетворительных результатов.

К тому же Украине придётся быть готовой к тому, что Евросоюз руководствуется своими соображениями и правилами, когда выделяет странам дотации, подчёркивают аналитики. В этом отношении показателен пример Польши, на которую намерены равняться в Киеве. Речь идёт о споре Брюсселя и Варшавы из-за судебной системы страны. Так, Суд ЕС требует от Польши ликвидировать дисциплинарную палату Верховного суда, считая её угрозой беспристрастности и независимости судей, и привести судебную систему в соответствие с нормами содружества. В Варшаве этому требованию сопротивлялись, но 13 июня всё же приняли закон, который прекращает работу спорной палаты.

Однако в Брюсселе этот шаг Польши расценили как недостаточный. В этой связи в ЕС приняли решение заблокировать финансирование республики в размере €35 млрд из специального «ковидного» фонда, что стало для Варшавы тяжёлым ударом, сообщила 4 июля газета Die Welt.

Иждивенческая позиция

По мнению политолога Андрея Суздальцева, нынешние претензии главы украинского МИД на европейские дотации вполне укладываются в логику киевских властей.

«Потому что Украина в последние 30 лет занимает иждивенческую позицию и считает, что ей все должны. И там отказываются понимать намёки Евросоюза на то, что Украина для них не так желанна, как думают в Киеве. Ведь если он всё-таки добьётся членства, то станет большой чёрной дырой для ЕС, которая в конечном итоге надломит содружество», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

В свою очередь, эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский в беседе с RT указал на то, что Киев, возлагая надежды на европейские инвестиции, делит сейчас шкуру неубитого медведя.

«Всем понятно, что вступление Украины в Евросоюз в обозримом будущем почти нереально. Как минимум, для этого необходимо дождаться итогов российской спецоперации и уже в зависимости от того, в каком виде останется страна, оценивать её перспективы на членство. Однако именно из-за того, что перспективы эти пока весьма эфемерны, говорить о них в Киеве могут всё что угодно, чтобы поддержать свой имидж в глазах населения», — сказал аналитик.

На иллюзорность надежд украинских властей указал и политолог Александр Дудчак. По его словам, Запад, передавая Украине деньги и наделяя статусами, просто покупает её лояльность и подогревает решимость противостоять России в ущерб себе. При этом он отметил, что в большей степени в этом заинтересованы заморские партнёры Киева — Вашингтон и Лондон.

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«Евросоюз в сохранении украинского кризиса заинтересован меньше, ведь у него от этого только проблемы. У ЕС не хватает денег на себя, не то что на дотации другим странам. А Киев пребывает в совершеннейшей иллюзии. Там увлеклись и заигрались, потеряв связь с реальностью», — считает Дудчак.

Вместе с тем Олег Неменский допустил, что перед ЕС в перспективе действительно может встать вопрос о реформировании, но не из-за Украины.

«Вполне возможно, что через несколько лет эта организация будет уже совсем другой. Она может распасться и преобразоваться в какие-то другие структуры. Однако именно в силу того, что ситуацию сейчас невозможно просчитать наперёд, и делаются разные радужные предположения о том, как Украина заживёт в составе ЕС. Но я не знаю ни одного серьёзного эксперта, который говорил бы, что потенциальная реформа Евросоюза может быть выгодна кандидатам или будущим членам содружества. Скорее наоборот», — резюмировал аналитик.