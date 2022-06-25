«Коалиция для борьбы с РФ»: как в Москве отреагировали на предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

Решение Евросоюза предоставить статус кандидатов в ЕС Украине и Молдавии в Кремле назвали внутриевропейским делом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для Москвы важнее, чтобы подобные процессы не приносили ей проблем и не ухудшали и так подпорченные отношения с Европой. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия в этом шаге не видит для себя рисков, хотя и не питает иллюзий по поводу изменения нынешнего русофобского курса содружества. Между тем в Киеве и Кишинёве уже пообещали приложить максимум усилий для выполнения всех требований Брюсселя на пути к членству в объединении. По мнению экспертов, наделение двух бывших советских республик статусом кандидатов следует рассматривать как сугубо политический жест, так как их перспективы на вступление в ЕС остаются довольно туманными.

Решение Евросоюза предоставить статус кандидатов в ЕС Украине и Молдавии — внутриевропейское дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами 24 июня.

«Это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно», — заявил он.

При этом Песков считает важным, чтобы в дальнейшем не последовало ухудшения отношений России и ЕС, потому что «они и так уже изрядно подпорчены». В связи с этим он обратил внимание на чрезмерное рвение Молдавии, которая «хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы» и предпринимает для этого неоднозначные меры.

«Во многом у неё (Молдавии. — RT) вот этот кандидатский статус почему-то ассоциируется с антироссийскостью. Чем больше они становятся антироссийскими, им кажется, что тем больше они должны нравиться европейцам. Нам бы очень не хотелось, чтобы так происходило», — добавил Песков.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым подчеркнул, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов не создаёт угроз для России.

«Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является военно-политическим блоком. В отличие от Североатлантического альянса развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создаёт для нас каких-либо угроз и рисков», — сказал министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

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Вместе с тем он отметил, что в России будут следить за дальнейшими шагами ЕС и действиями стран-кандидатов. При этом Лавров заявил, что Москва не питает иллюзий по поводу того, что агрессивная русофобская повестка ЕС в ближайшей перспективе изменится.

«Евросоюз доказывает, что он не хочет никаких объединительных тенденций в Европе, что он не выполняет и не собирается выполнять имевшиеся договорённости между Российской Федерацией и странами ЕС касательно развития общих пространств в экономике, в гуманитарной сфере, в сфере внутренней безопасности», — констатировал глава МИД России.

По мнению министра, путь, выбранный сегодня европейцами, напоминает ситуацию в начале Второй мировой войны, когда против СССР формировалась целая коалиция.

«Вот сейчас так же, в том числе и ЕС вместе с НАТО, собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счёту «войны» с Российской Федерацией. Будем на всё это смотреть внимательно», — говорится в заявлении Лаврова, размещённом на сайте МИД РФ.

Долгожданный статус

Напомним, решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены Евросоюза было принято на саммите глав государств и правительств содружества 23 июня. Таким образом, эти две страны присоединились к Турции, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Албании — государствам, которые уже не один год, а некоторые и не один десяток лет находятся в ожидании членства в ЕС.

В свою очередь, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в тот же день на пресс-конференции по итогам первого заседания саммита заявила, что теперь новоиспечённым кандидатам предстоит выполнить «домашнее задание», чтобы продвинуться на пути к членству в ЕС.

По словам экспертов, следующим этапом для Молдавии и Украины станет официальный запуск переговоров о вступлении в Евросоюз, перед которым страны должны будут выполнить ряд требований. В частности, они обязаны будут осуществить судебные реформы, добиться успехов в борьбе с коррупцией и провести деолигархизацию экономики.

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В Киеве получение долгожданного статуса назвали «точкой невозврата», а вступление в ЕС — неизбежным. В частности, с таким заявлением 23 июня выступил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

«Сегодня признано: Украина — не мостик, не подушка между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не «серая зона», не транзитная территория... Украина — это будущий равный партнёр для как минимум 27 стран ЕС», — заявил он.

В Кишинёве отреагировали на решение Брюсселя не менее эмоционально. Президент страны Майя Санду на брифинге 24 июня заявила, что действующие власти республики готовы заплатить любую политическую цену за вступление в ЕС. При этом она признала, что нынешний статус не изменит ситуацию в стране в одночасье. Однако посулила соотечественникам, что в перспективе при получении Молдавией членства ей откроется доступ к рынку ЕС, который якобы является самым крупным и богатым в мире.

Но воодушевления Санду не разделила молдавская оппозиция. Лидер партии «Шор» Илан Шор сравнил статус страны — кандидата в ЕС с красивой, но пустой шоколадной обёрткой. Он напомнил, что некоторые страны ждут предоставления членства уже более 20 лет. К тому же, указал он, нынешний статус никак не повлияет на жизнь рядовых молдаван.

«Что даёт это гражданам Республики Молдова — пенсионерам, врачам, учителям, простым рабочим. Да, собственно, ничего. Почему? Потому что денег за это никто не платит и деньги за это нам не дадут», — заявил Шор в своём Telegram-канале.

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Вместе с тем представители некоторых европейских стран раскритиковали предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов. Тем более что он не был одобрен для Грузии, которая подавала заявку одновременно с Молдавией. На это, в частности, обратил внимание глава МИД Венгрии Петер Сийярто. На своей странице в Facebook* он назвал произошедшее проявлением двойных стандартов Брюсселя.

В свою очередь, глава МВД Сербии Александр Вулин заметил: нынешнее решение ЕС означает, что главным критерием для евроинтеграции становится конфликт с Россией.

«Если решающий критерий для приёма в члены или для начала процесса вступления тот, что страна-кандидат находится в состоянии войны, тогда Сербия могла ещё в 1999 году начать переговоры. Но, похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбило НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией», — цитируют РИА Новости заявление Вулина, размещённое на сайте МВД Сербии 23 июня.

«Ничего, кроме пиара»

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что нынешний шаг ЕС по наделению Украины и Молдавии статусом кандидатов является исключительно политическим.

«Шаг, сделанный Брюсселем, носит политический и имиджевый характер, демонстрирующий, что ЕС якобы держит своё обещание. Однако дальнейшие перспективы Киева и Кишинёва туманны, учитывая, что последующие процессы могут растянуться на годы. Поэтому ничего, кроме пиара, здесь не увидеть со стороны Евросоюза», — сказала в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

Эксперт подчеркнула, что ЕС, несмотря на всё своё благоволение к новым кандидатам, не намерен отходить от установленных им правил по вступлению в содружество. При этом Федосова заметила, что выдвигаемым Евросоюзом критериям сегодня не соответствуют даже некоторые его собственные члены, что сказывается на благосостоянии содружества.

«Разбалансировка внутренней экономической системы ЕС сейчас настолько сильна, что принятие новых не отвечающих требованиям ЕС государств приведёт к коллапсу этой системы. Поэтому Украина и Молдавия, скорее всего, будут законсервированы в своём статусе кандидатов в члены на ближайшие годы», — считает Федосова.

Мнение о политической подоплёке решения Брюсселя разделяет и политолог Александр Дудчак. Новым кандидатам не стоит рассчитывать, что их статус изменит к ним практическое отношение ЕС, сказал он RT.

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«Это был политический шаг, чтобы поддержать моральный дух русофобских правительств. Таким образом Брюссель даёт им возможность продолжить зомбирование населения на тему, как у них всё хорошо и какие впереди победы. Ведь согласно этой логике ЕС не станет поощрять те страны, у которых есть проблемы и нет будущего», — заявил Дудчак.

Он также считает, что получение Украиной и Молдавией статуса кандидатов в ЕС не представляет какой-либо конкретной угрозы для России.

«Никаких рисков тут нет хотя бы потому, что этот статус не гарантирует никаких перспектив. Однако, как верно отметил Сергей Лавров, ЕС закрепляет таким образом своё влияние на эти страны и получает право требовать от них соответствия русофобской политической повестке. Другими словами, коллективный Запад проводит мобилизацию антироссийского курса среди своих соседей, что будет вести к дальнейшей эскалации в отношениях с РФ», — резюмировал Дудчак.

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