Европейский прессинг: как в ЕП призвали Сербию немедленно присоединиться к санкциям ЕС против России

Европарламент призвал Сербию срочно присоединиться к антироссийским решениям Евросоюза. В ЕП заявили о сожалении в связи с тем, что Белград не ввёл санкции против РФ, и настаивают, что Сербии необходимо бороться с «российской пропагандой и другими гибридными угрозами» на Западных Балканах. В ЕП также сообщили, что огорчены отсутствием прогресса по вопросам, важным для вступления Сербии в ЕС. После этого Белград дал понять, что сербская внешняя политика подвергается давлению. По мнению экспертов, инициативу депутатов ЕП можно назвать попыткой повлиять на внешнеполитический курс Сербии и продвигать интересы Брюсселя.

Европарламент призвал Сербию срочно присоединиться к решениям ЕС против России. Об этом говорится в пресс-релизе комитета ЕП по международным делам.

«Доклад, принятый пятьюдесятью голосами «за» при пяти голосах «против» и трёх воздержавшихся, выражает сильное сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС после вторжения России на Украину (так на Западе называют спецоперацию РФ. — RT), и призывает новоизбранные власти срочно присоединиться к решениям, принятым ЕС против России», — говорится в сообщении ЕП.

Евродепутаты также выразили опасения из-за распространения дезинформации и призвали Белград бороться с «российской пропагандой и другими гибридными угрозами» на Западных Балканах.

Как отмечается, в докладе приветствуется, что членство в ЕС остаётся для Сербии «стратегической целью», но выражается сожаление «в связи с отсутствием прогресса и даже регрессом» по вопросам, имеющим основополагающее значение для вступления в Евросоюз.

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«Депутаты призывают к продвижению по вопросам верховенства закона, основополагающих прав, свободы самовыражения, укрепления плюрализма в СМИ и нормализации отношений с Косовом», — отмечают в Европарламенте.

Как заявил депутат ЕП от Словакии Владимир Бильчик, в свете событий на Украине Сербии нужно осознать необходимость срочных мер для «продвижения по европейскому пути».

«Мы отмечаем, что для более решительного движения к ЕС может делаться больше, и как докладчик Европейского парламента я готов сотрудничать с новым руководством в Белграде, чтобы способствовать достижению положительных изменений ради европейской Сербии», — заявил он.

После публикации этого сообщения Европарламента сербский президент Александр Вучич заявил журналистам, что внешняя политика Белграда подвергается давлению. Впрочем, несмотря на рост евроскептицизма в стране, Сербия всё же остаётся на пути интеграции в ЕС, отметил Вучич.

По данным апрельского соцопроса компании Ipsos, 44% граждан Сербии выступают против вступления в ЕС, а поддержали бы такой шаг лишь около 35%, остальные граждане или пока не обозначили свою позицию, или не определились. Как отмечают местные СМИ, ранее такого рода исследования показывали, что присоединение Сербии к Евросоюзу одобряют около 50% сербов.

Диктат Брюсселя

Напомним, 16 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил по итогам заседания глав МИД ЕС с министрами шести государств Западных Балкан, что Сербия должна как можно быстрее имплементировать антироссийские санкции и придерживаться внешней политики ЕС. Боррель также объявил, что поддержание тесных контактов с Москвой якобы больше несовместимо со строительством общего будущего с Европейским союзом.

Через несколько дней главред издания «Новая сербская политическая мысль», а также социолог и политолог Джордже Вукадинович представил на пресс-конференции в Белграде итоги соцопроса, проведённого этим СМИ. Согласно исследованию, более 82% граждан Сербии выступили против введения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.

Как пояснил в разговоре с RT Вукадинович, большинство сербов не поддерживают санкции против России, поскольку любят эту страну и не приемлют подход, связанный с введением рестрикций, ведь Сербия тоже была под такого рода ограничениями.

Президент Сербии Александр Вучич

globallookpress.com

© IMAGO/Christian Spicker

В начале июня Евросоюз принял шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти (начнёт действовать через шесть месяцев) и ряда нефтепродуктов (будет введён в действие через восемь месяцев) из РФ в государства Евросоюза. Для некоторых стран ЕС были сделаны временные исключения из этих рестрикций, в частности Болгария сможет продолжить импортировать российскую нефть по морю, а Хорватия — вакуумный газойль.

После этого Александр Вучич заявил, что из-за санкций ЕС против российской нефти Сербия теряет $600 млн в год. Он пояснил, что иракская нефть дороже на $31 за баррель. Как отметил позже сербский президент, Белград с ноября текущего года не сможет импортировать российскую нефть из-за рестрикций Евросоюза. По его словам, Сербии необходимо «найти мазут», поскольку страна ежедневно потребляет 350 тонн этого нефтепродукта, а зимой будет тратить его в семь раз больше.

Между тем глава сербского МВД Александр Вулин заявил в интервью газете «Вечерние новости», что в обмен на ускоренную процедуру рассмотрения заявки Сербии на вступление в Евросоюз Белграду предлагают полностью разорвать отношения с Россией. Вулин подчеркнул, что Сербия не должна быть «комиссариатом или протекторатом» ЕС.

«Заставить признать независимость Косова»

Как отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель в разговоре с RT, призыв Европарламента в адрес Сербии присоединиться к решениям, принятым ЕС против России, можно назвать попыткой «повлиять на внешнюю политику суверенного Белграда и продавить интересы Брюсселя».

«При этом не стоит забывать, что рекомендации ЕП не имеют обязательной силы, а поддержание дружеских отношений с Россией — один из приоритетов внешней политики Сербии», — заявил Кандель.

Он также пояснил, почему число евроскептиков в Сербии растёт.

«Это происходит из-за давления Евросоюза на Москву и Белград. Многие сербы поддерживают Россию и её действия на Украине. В то же время Брюссель пытается заставить сербов признать независимость Косова, а большинство жителей Сербии этого не хотят и становятся ещё более рьяными противниками вступления в ЕС», — уверен эксперт.

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При этом Кандель рассказал, почему Сербия не отказывается от евроинтеграции.

«Дело в том, что ЕС много инвестирует в сербские компании, является крупным партнёром для этой страны. По этим экономическим причинам Белград не может отказаться от евроинтеграции. В то же время Сербия не хочет портить отношения с Россией, поскольку это также её стратегический партнёр, с которым её многое связывает, в том числе и отношения в энергосфере», — констатировал аналитик.

Кандель спрогнозировал, что давление со стороны Брюсселя на Белград с требованием отказаться от всякого сотрудничества с Москвой будет только усиливаться.

«Этот прессинг будет продолжаться, пока не завершится спецоперация на Украине. ЕС не оставит попыток привлечь Сербию к антироссийским санкциям», — считает эксперт.

Как заявила в комментарии RT ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова, Брюссель хочет, чтобы Белград полностью согласовал свою внешнюю политику с курсом ЕС.

«Однако Сербия отказывается это делать. Вступление в Евросоюз постоянно откладывается, и сербским властям выдвигают всё больше новых условий по членству. Страна подала заявку на вступление в ЕС больше десяти лет назад, но попадёт ли она туда — вопрос по-прежнему открытый», — полагает аналитик.

По словам Гуськовой, Белград считает, что не в интересах Сербии вводить санкции против страны, которая выступает за единство сербского государства.

Европарламент

Legion-Media

© Ecomedia/Robert Fishman

«При этом Брюссель решил объединить в своих требованиях и признание Косова сербскими властями, и отказ от всяких отношений с Россией, введение против неё санкций. Всё это совершенно неприемлемо для сербов. Поэтому Вучич не может выполнить эти требования», — считает эксперт.

Более того, уже сейчас от антироссийских рестрикций ЕС сербская сторона несёт большие потери, отметила Гуськова.