Европейский прессинг: как в ЕП призвали Сербию немедленно присоединиться к санкциям ЕС против России
- AFP
- © Andrej ISAKOVIC
Европарламент призвал Сербию срочно присоединиться к решениям ЕС против России. Об этом говорится в пресс-релизе комитета ЕП по международным делам.
«Доклад, принятый пятьюдесятью голосами «за» при пяти голосах «против» и трёх воздержавшихся, выражает сильное сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС после вторжения России на Украину (так на Западе называют спецоперацию РФ. — RT), и призывает новоизбранные власти срочно присоединиться к решениям, принятым ЕС против России», — говорится в сообщении ЕП.
Евродепутаты также выразили опасения из-за распространения дезинформации и призвали Белград бороться с «российской пропагандой и другими гибридными угрозами» на Западных Балканах.
Как отмечается, в докладе приветствуется, что членство в ЕС остаётся для Сербии «стратегической целью», но выражается сожаление «в связи с отсутствием прогресса и даже регрессом» по вопросам, имеющим основополагающее значение для вступления в Евросоюз.
«Депутаты призывают к продвижению по вопросам верховенства закона, основополагающих прав, свободы самовыражения, укрепления плюрализма в СМИ и нормализации отношений с Косовом», — отмечают в Европарламенте.
Как заявил депутат ЕП от Словакии Владимир Бильчик, в свете событий на Украине Сербии нужно осознать необходимость срочных мер для «продвижения по европейскому пути».
«Мы отмечаем, что для более решительного движения к ЕС может делаться больше, и как докладчик Европейского парламента я готов сотрудничать с новым руководством в Белграде, чтобы способствовать достижению положительных изменений ради европейской Сербии», — заявил он.
После публикации этого сообщения Европарламента сербский президент Александр Вучич заявил журналистам, что внешняя политика Белграда подвергается давлению. Впрочем, несмотря на рост евроскептицизма в стране, Сербия всё же остаётся на пути интеграции в ЕС, отметил Вучич.
По данным апрельского соцопроса компании Ipsos, 44% граждан Сербии выступают против вступления в ЕС, а поддержали бы такой шаг лишь около 35%, остальные граждане или пока не обозначили свою позицию, или не определились. Как отмечают местные СМИ, ранее такого рода исследования показывали, что присоединение Сербии к Евросоюзу одобряют около 50% сербов.
Диктат Брюсселя
Напомним, 16 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил по итогам заседания глав МИД ЕС с министрами шести государств Западных Балкан, что Сербия должна как можно быстрее имплементировать антироссийские санкции и придерживаться внешней политики ЕС. Боррель также объявил, что поддержание тесных контактов с Москвой якобы больше несовместимо со строительством общего будущего с Европейским союзом.
Через несколько дней главред издания «Новая сербская политическая мысль», а также социолог и политолог Джордже Вукадинович представил на пресс-конференции в Белграде итоги соцопроса, проведённого этим СМИ. Согласно исследованию, более 82% граждан Сербии выступили против введения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине.
Как пояснил в разговоре с RT Вукадинович, большинство сербов не поддерживают санкции против России, поскольку любят эту страну и не приемлют подход, связанный с введением рестрикций, ведь Сербия тоже была под такого рода ограничениями.
- Президент Сербии Александр Вучич
- globallookpress.com
- © IMAGO/Christian Spicker
В начале июня Евросоюз принял шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти (начнёт действовать через шесть месяцев) и ряда нефтепродуктов (будет введён в действие через восемь месяцев) из РФ в государства Евросоюза. Для некоторых стран ЕС были сделаны временные исключения из этих рестрикций, в частности Болгария сможет продолжить импортировать российскую нефть по морю, а Хорватия — вакуумный газойль.
После этого Александр Вучич заявил, что из-за санкций ЕС против российской нефти Сербия теряет $600 млн в год. Он пояснил, что иракская нефть дороже на $31 за баррель. Как отметил позже сербский президент, Белград с ноября текущего года не сможет импортировать российскую нефть из-за рестрикций Евросоюза. По его словам, Сербии необходимо «найти мазут», поскольку страна ежедневно потребляет 350 тонн этого нефтепродукта, а зимой будет тратить его в семь раз больше.
Между тем глава сербского МВД Александр Вулин заявил в интервью газете «Вечерние новости», что в обмен на ускоренную процедуру рассмотрения заявки Сербии на вступление в Евросоюз Белграду предлагают полностью разорвать отношения с Россией. Вулин подчеркнул, что Сербия не должна быть «комиссариатом или протекторатом» ЕС.
«Заставить признать независимость Косова»
Как отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель в разговоре с RT, призыв Европарламента в адрес Сербии присоединиться к решениям, принятым ЕС против России, можно назвать попыткой «повлиять на внешнюю политику суверенного Белграда и продавить интересы Брюсселя».
«При этом не стоит забывать, что рекомендации ЕП не имеют обязательной силы, а поддержание дружеских отношений с Россией — один из приоритетов внешней политики Сербии», — заявил Кандель.
Он также пояснил, почему число евроскептиков в Сербии растёт.
«Это происходит из-за давления Евросоюза на Москву и Белград. Многие сербы поддерживают Россию и её действия на Украине. В то же время Брюссель пытается заставить сербов признать независимость Косова, а большинство жителей Сербии этого не хотят и становятся ещё более рьяными противниками вступления в ЕС», — уверен эксперт.
При этом Кандель рассказал, почему Сербия не отказывается от евроинтеграции.
«Дело в том, что ЕС много инвестирует в сербские компании, является крупным партнёром для этой страны. По этим экономическим причинам Белград не может отказаться от евроинтеграции. В то же время Сербия не хочет портить отношения с Россией, поскольку это также её стратегический партнёр, с которым её многое связывает, в том числе и отношения в энергосфере», — констатировал аналитик.
Кандель спрогнозировал, что давление со стороны Брюсселя на Белград с требованием отказаться от всякого сотрудничества с Москвой будет только усиливаться.
«Этот прессинг будет продолжаться, пока не завершится спецоперация на Украине. ЕС не оставит попыток привлечь Сербию к антироссийским санкциям», — считает эксперт.
Как заявила в комментарии RT ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова, Брюссель хочет, чтобы Белград полностью согласовал свою внешнюю политику с курсом ЕС.
«Однако Сербия отказывается это делать. Вступление в Евросоюз постоянно откладывается, и сербским властям выдвигают всё больше новых условий по членству. Страна подала заявку на вступление в ЕС больше десяти лет назад, но попадёт ли она туда — вопрос по-прежнему открытый», — полагает аналитик.
По словам Гуськовой, Белград считает, что не в интересах Сербии вводить санкции против страны, которая выступает за единство сербского государства.
- Европарламент
- Legion-Media
- © Ecomedia/Robert Fishman
«При этом Брюссель решил объединить в своих требованиях и признание Косова сербскими властями, и отказ от всяких отношений с Россией, введение против неё санкций. Всё это совершенно неприемлемо для сербов. Поэтому Вучич не может выполнить эти требования», — считает эксперт.
Более того, уже сейчас от антироссийских рестрикций ЕС сербская сторона несёт большие потери, отметила Гуськова.
«В результате рестрикций Евросоюза экономика Сербии становится слабее, для государства это действительно серьёзные потери, которые негативно влияют на население страны. Поэтому Белград и не задумывается об антироссийских санкциях даже тогда, когда его практически принуждают их ввести», — заключила аналитик.
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