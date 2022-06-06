«Брюссельские кукловоды»: Лавров назвал немыслимым срыв своего визита в Сербию по вине стран НАТО

НАТО и Европейский союз в очередной раз продемонстрировали, насколько далеко готовы пойти в попытках воздействия на страны, которые руководствуются национальными интересами и не жертвуют собственными принципами, заявил Сергей Лавров, комментируя срыв своего визита в Сербию из-за закрытия Болгарией, Черногорией и Северной Македонией воздушного пространства для пролёта российского правительственного самолёта. По его мнению, Запад сам же растоптал свой принцип свободы выбора партнёров, заблокировав на некоторое время контакты между Москвой и Белградом. Глава МИД РФ также предположил, что «дела на Западе совсем плохи», если его визит в Сербию воспринимается там «как чуть ли не угроза вселенского масштаба».

Ситуация с решением властей стран — соседей Сербии, входящих в НАТО и Евросоюз, закрыть своё воздушное пространство для правительственного самолёта России немыслима и беспрецедентна. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это ещё одна очень наглядная и поучительная демонстрация, насколько далеко НАТО, да и ЕС готовы пойти в задействовании самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами и не готов жертвовать своими принципами в угоду тем самым правилам, которые Запад навязывает вместо международного права», — сказал Лавров.

Он предположил, что «дела на Западе совсем плохи», если его визит в Сербию воспринимается там «как чуть ли не угроза вселенского масштаба». По его словам, в Брюсселе не хотели, чтобы Москва выразила поддержку инициативе Белграда по реализации проекта «Открытые Балканы», нацеленного на улучшение отношений между всеми странами этого региона: «НАТО и ЕС хотят превратить Балканы в свой проект под названием «закрытые Балканы».

«Мы планировали рассмотреть широкую повестку дня: мы хотели поговорить, конечно же, и о бысторазвивающемся стратегическом партнёрстве в наших двусторонних отношениях, хотели поговорить и о международных делах, но, видимо, брюссельским кукловодам очень не хотелось в очередной раз предоставить нам площадку для того, чтобы мы в столице Сербии изложили, подтвердили российскую позицию и по проблеме Косова, и по проблеме Боснии и Герцеговины», — подчеркнул Лавров, говоря о целях своего визита в Белград.

AFP

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Он также назвал циничной позицию западных стран по лишению Сербии возможности выбирать партнёров.

«Теперь этот принцип, который Запад возводил во главу угла, сам же Запад и растоптал. У Сербии, с точки зрения Запада, не должно быть никакого выбора, никакой свободы выбора партнёров, — заявил глава МИД РФ. — Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении».

Между тем Лавров указал, что Москва никогда не будет предпринимать шаги, которые ещё «больше затруднят связи между народами»: «Этим занимаются наши западные партнёры». Вдобавок глава дипломатии РФ пригласил своего коллегу Николу Селаковича совершить визит в Россию в самое ближайшее время.

«Надеюсь, что самолёт, на котором он будет лететь, рейсовый или специальный, не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего, в общем-то, все приличия Брюсселя и его клиентов», — заметил Лавров, констатировав, что отношения между Москвой и Белградом «разрушить никому не удастся».

Вечером 5 июня стало известно, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через своё воздушное пространство самолёт с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. У главы внешнеполитического ведомства на 6—7 июня был запланирован визит в Сербию. В ходе него «планировались очень полезные и своевременные встречи» с главой МИД Сербии, президентом страны Александром Вучичем, спикером парламента Ивицей Дачичем, а также духовенством Сербской православной церкви.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны — участницы ЕС и НАТО «закрыли очередной канал связи» с Москвой. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв выразил мнение, что Россия и Сербия должны в «предельно жёсткой» форме ответить на подобный демарш.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указал, что закрытие воздушного пространства со стороны некоторых государств вносит лишь «определённый дискомфорт» в продолжение дипломатической работы Москвы.

«Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, по отношению к представителям высокого уровня нашей страны могут доставить определённые проблемы, они могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Недовольство созданием препятствий для визита Лаврова в Сербию также выразили в Пекине.

«Мы считаем, что необходимо содействовать любым усилиям по урегулированию кризисной ситуации мирным путём. Международное сообщество должно создавать оптимальные условия для российско-украинских мирных переговоров», — цитирует ТАСС официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.