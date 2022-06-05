«Вечерние новости»: ряд европейских стран отказались пропускать самолёт Лаврова в Сербию
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Как сообщает газета, из-за этого намеченный на 6—7 июня визит Лаврова в Сербию «оказался под большим вопросом».
Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что иностранные спецслужбы с территории Украины и ещё одного государства из ЕС регулярно отправляют сообщения о «взрывных устройствах» в самолётах Air Serbia на маршруте в Россию.
Он также заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией.