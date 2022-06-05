«Вечерние новости»: ряд европейских стран отказались пропускать самолёт Лаврова в Сербию

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом заявила сербская газета «Вечерние новости» со ссылкой на источник.

Как сообщает газета, из-за этого намеченный на 6—7 июня визит Лаврова в Сербию «оказался под большим вопросом».

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что иностранные спецслужбы с территории Украины и ещё одного государства из ЕС регулярно отправляют сообщения о «взрывных устройствах» в самолётах Air Serbia на маршруте в Россию.

Он также заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией.