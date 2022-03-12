Президент Сербии Вучич заявил о давлении на страну из-за активного авиасообщения с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна подвергается внешнему давлению из-за активного авиасообщения с Россией.

«Нам говорят: вы зарабатываете на украинской крови и так далее. А мы имеем два вместо одного самолёта. При этом не трогают тех, кто в НАТО, частично в Европе и Азии и имеют в 30 раз больше рейсов, чем мы. Например, Турция, и это — их собственное решение», — приводит его слова РИА Новости в эфире канала TV Pink.

Вучич заявил о намерении властей страны сократить число авиарейсов в Россию.

«Хорошо, вернём на старый уровень, у нас будет один рейс в день, чтобы никто нам не мог сказать, что мы что-то зарабатываем (на ситуации вокруг Украины. — RT)», — отметил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не меняет решения об отказе от поддержки антироссийских санкций, несмотря на внешнеполитическое давление.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT поддержал решение Сербии об отказе от санкций против России.