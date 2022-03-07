Политолог Бальбек поддержал решение Сербии об отказе от санкций против России
«У сербского народа на генном уровне сложилось уважительное отношение к России. Всегда в тяжёлые для Сербии времена Россия старалась подставить своё плечо, и у нас поистине братские отношения», — подчеркнул политолог.
Бальбек отметил, что эти отношения очень злят «западный истеблишмент».
По мнению политолога, ситуация на Украине вызвала массовый психоз.
«И тот факт, что Сербия находится в окружении европейских стран, в частности и тех, кто участвовал в бомбардировках Белграда, подчёркивает стойкость убеждений президента Вучича», — добавил Бальбек.
Ранее президент Александр Вучич заявил, что Сербия не меняет решения об отказе от поддержки антироссийских санкций, несмотря на внешнеполитическое давление.