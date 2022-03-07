Политолог Бальбек поддержал решение Сербии об отказе от санкций против России

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT поддержал решение Сербии об отказе от санкций против России.

«У сербского народа на генном уровне сложилось уважительное отношение к России. Всегда в тяжёлые для Сербии времена Россия старалась подставить своё плечо, и у нас поистине братские отношения», — подчеркнул политолог.

Бальбек отметил, что эти отношения очень злят «западный истеблишмент».

По мнению политолога, ситуация на Украине вызвала массовый психоз.

«И тот факт, что Сербия находится в окружении европейских стран, в частности и тех, кто участвовал в бомбардировках Белграда, подчёркивает стойкость убеждений президента Вучича», — добавил Бальбек.

Ранее президент Александр Вучич заявил, что Сербия не меняет решения об отказе от поддержки антироссийских санкций, несмотря на внешнеполитическое давление.