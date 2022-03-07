Вучич: Сербия не меняет решения об отказе от санкций против России

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Сербия не меняет решения об отказе от поддержки антироссийских санкций, несмотря на внешнеполитическое давление. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

«Что касается санкций, мы своё решение приняли и показали», — цитирует РИА Новости Вучича.

По его словам, кризис из-за военной операции России на Украине драматично отражается на Сербии, которая «оказалась под огромным внешнеполитическим давлением».

Ранее сербский лидер подчеркнул, что Сербия не поддержит санкции Запада против России.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также отметил, что страна не присоединится к антироссийским санкциям Запада.

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