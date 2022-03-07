Вучич: Сербия не меняет решения об отказе от санкций против России

Сербия не меняет решения об отказе от поддержки антироссийских санкций, несмотря на внешнеполитическое давление. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

«Что касается санкций, мы своё решение приняли и показали», — цитирует РИА Новости Вучича.

По его словам, кризис из-за военной операции России на Украине драматично отражается на Сербии, которая «оказалась под огромным внешнеполитическим давлением».

Ранее сербский лидер подчеркнул, что Сербия не поддержит санкции Запада против России.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также отметил, что страна не присоединится к антироссийским санкциям Запада.