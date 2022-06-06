Лавров назвал нормой для Запада закрывать небо для самолётов представителей России

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с закрытием неба для российских представителей стала для западных стран нормой.
Лавров назвал нормой для Запада закрывать небо для самолётов представителей России
  • РИА Новости

«Я думаю, что это уже стало нормой (закрытие неба некоторых западных стран для российских самолётов. — RT)», — ответил он на вопрос корреспондента RT Мурада Газдиева.

Лавров отметил, что на Западе «всё больше боятся правды, пытаются уйти в некую выдуманную, фейковую реальность».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который направлялся в Сербию.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что запланированный визит главы российского МИД в Сербию откладывается. 

Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.

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