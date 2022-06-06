Лавров назвал немыслимым решение ряда стран не пропустить его самолёт в Сербию

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию является «немыслимым».
Лавров назвал немыслимым решение ряда стран не пропустить его самолёт в Сербию
  • РИА Новости

«Произошло, в общем-то, лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении», — сказал министр.

По его словам, это показывает, насколько далеко НАТО и ЕС могут пойти в задействовании самых низкопробных способов воздействия на тех, кто руководствуется национальными интересами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который направлялся в Сербию.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что запланированный визит главы российского МИД в Сербию откладывается. 

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