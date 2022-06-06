Вучич: российский посол подтвердил перенос визита Лаврова в Сербию
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«Посол России (Александр. — RT) Боцан-Харченко сообщил мне о причинах, которые воспрепятствовали приезду министра Лаврова в Белград, и принёс документы, которые это подтверждают», — заявил Вучич, его цитирует РИА Новости.
Он также напомнил, что подробнее расскажет об инциденте в эфире национального телевидения в 20:30 мск.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова.