Вучич 6 июня обратится к нации в связи с отменой визита Лаврова в Сербию
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Об этом сообщило национальное телевидение страны РТС.
Отмечается, что Вучич выступит с обращением к гражданам Сербии в вечерних новостях в 19:30 (20:30 мск).
Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта Сергея Лаврова.
Позднее посол России в Софии Элеонора Митрофанова подтвердила, что Болгария отказалась предоставить воздушный коридор для самолёта Лаврова.